Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona dehşeti yanı başımızda! Korkutan açıklama geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü Türkiye sınırına dayandı. İran'da 18 vaka görüldü, dört kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu'da Lübnan ve İsrail de corona canavarıyla tanıştı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kontrolüne yönelik fırsat penceresinin daraldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona dehşeti yanı başımızda! Korkutan açıklama geldi

Çin’den dünyaya yayılan corona virüsünde bilanço giderek ağırlaşıyor. Çin ana karasında görülen vakalar azalırken, dün 109 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede corona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 2 bin 345’e yükseldi. Küresel ölçekte ise can kaybı 2 bin 360 olarak tespit edildi.

İran’ın Kum şehrinde yedi, başkent Tahran’da dört ve Gilan vilayetinde iki vaka tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı’ndan dün itibarıyla dört hastanın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

Mesafe hesaplamaları Google’dan kuş uçuşu olarak tahmini yapılmıştır.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Çin Dünya İran İsrail Lübnan Orta Doğu Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 09:07 22.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more