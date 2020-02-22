Son dakika… Corona dehşeti yanı başımızda! Korkutan açıklama geldi

Çin’den dünyaya yayılan corona virüsünde bilanço giderek ağırlaşıyor. Çin ana karasında görülen vakalar azalırken, dün 109 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede corona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 2 bin 345’e yükseldi. Küresel ölçekte ise can kaybı 2 bin 360 olarak tespit edildi.

İran’ın Kum şehrinde yedi, başkent Tahran’da dört ve Gilan vilayetinde iki vaka tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı’ndan dün itibarıyla dört hastanın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

AYRINTILAR AZ SONRA…