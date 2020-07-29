Son dakika… Corona virüsü ilacında umutlar suya düştü

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın birçok bölgesinde aşı ve ilaç için çalışmalar devam ederken İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, geliştirilen aşı testinin son aşamasında umutların suya düştüğünü açıkladı.

Roche’nin ağır Covid-19 hastaları üzerinde devam eden çalışmalarında olumlu sonuç elde edilemediğini açıkladı. 330 hasta üzerinde Mart ayında çalışmaların başladığını açıklayan Roche tarafından yapılan açıklamada, “Ağır Covid-19 hastaları ve zatürre tanısı konulan hastalarda yapılan son klinik çalışmalarda Roche’nin COVACTA ilacının etkili olmadığı tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

8 GÜNDE İYİLEŞTİRİYOR AMA…

Açıklamada, “COVACTA denemelerinde beklenen klinik sonuca ulaşılamadı. Denemelerin başında Covid-19’a bağlı zatürreyi azaltmak ve corona virüsüne bağlı ölüm oranını düşürmek hedefleniyordu” ifadesi yer aldı.

Roche, ilacın pozitif sonuçlar elde edeceğini tahmin ederek daha önce açıklanan birkaç yüz bin ilaç yerine üretilen ilaç miktarını 1 milyona çıkarmıştı. Roche, ilacın hastaları daha hızlı iyileştirdiğini açıklarken, ilacın birincil amacının bu olmadığı belirtildi. Resmi verilere göre Roche’nin geliştirdiği ilaç hastaları ortalama 8 günde iyileştirebiliyor.