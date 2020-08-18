Son dakika… Corona virüsü salgınında son durum: Hastaneler doldu, okullar tekrar kapandı

Corona virüsü paniği durmak bilmiyor… Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 22 milyonu geçerken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saat içerisinde 777 bin seviyesini geçti.

Corona virüsü salgınının merkezi konumundaki ABD’de vaka sayısı 5.6 milyona ulaşırken, bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika takip ediyor.

TÜRKİYE’DE 17 AĞUSTOS’TA 1233 YENİ VAKA

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı 1.000’in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1.233 oldu; 22 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 250.542’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.996’ya yükseldi.





Ağır hasta sayısı 686 olurken zatürre oranı yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Dünkü test sayısı 74.846, iyileşen sayısı 1.002 oldu.

Türkiye’de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girmişti. 4 Ağustos’tan beri Türkiye’de günlük vaka sayısı 1000 seviyesinin üzerinde seyretmişti.

ABD’DE OKULLAR BİR HAFTA SONRA KAPANDI

Başkan Donald Trump’ın corona virüsü salgınına geç müdahale etmesiyle tarihinin en büyük sağlık kriziyle karşı karşıya kalan ABD’de kaos sürüyor… Yüz yüze eğitimin başladığı bölgelerden tek tek corona virüsü vakaları gelmeye devam ederken dün de Florida’daki en az 3 okul kapatıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasından sadece 1 hafta sonra okulda Covid-19 vakalarının tespit edilmesiyle birlikte 3 okulun kapandığı duyuruldu. Sadece Baker County’deki okul bölgesinde 3 pozitif vaka tespit edildiğini duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre kaç çalışanın ve öğretmenin karantina altına alındığının bilinmediği belirtildi.

Martin ve Bradford’taki okullarda da yaklaşık 260 öğrencinin karantina alındığı duyuruldu.

YASAKLAR GEVŞEDİ REKOR GELDİ

Corona virüsü salgınıyla mücadelede çok sıkı önlemler ve yasaklar alan Japonya’da son 24 saat içerisinde 642 corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkede Covid-19′ bağlı sebeplerle 16 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bu sayı 25 Mayıs’ta OHAL’in ve yasakların gevşetilmesiyle birlikte ulaşılan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Japon yetkililer yeni vakaların 161’inin başkent Tokyo’dan geldiği de vurgulandı. Resmi verilere göre Japonya’da 57.397 insanda acorona virüsü tespit edilirken, 1128 insanın da yaşamını kaybettiği belirtildi.

RUS BAKANDA DA POZİTİF ÇIKTI

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Rus haber ajansı Interfax’ın servis ettiği haberde Novak’ın iyi hissettiği ve semptomların hafif seyrettiği belirtildi.

İSPANYA KAPANIYOR

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da gevşetilen yasaklar ve önlemler tek tek gelmeye devam ediyor…

İspanya’nın en popüler ve kalabalık bölgelerinden Endülüs, Galiçya, Cantabria, Castilla ve Leon’da sıkı yasaklar getirildi. Corona virüsü salgınının hız kazanmaması için önlemlerin artırıldığı belirtilirken Mayorka ve Ibiza’dada havuz partileri ve teknede parti yapmak yasaklandı.

BEYRUT’TA HASTANELER DOLDU

İki hafta önce başkent Beyrut’taki liman bölgesinde depolanan 2750 tonluk amonyum nitratın infilak etmesiyle tarihinin en korkutucu dönemini yaşayan Lübnan’da corona virüsü salgını etkisini gösteriyor…

Binlerce binanın yıkıldığı ve çok sayıda insanın evsiz kaldığı Beyrut’a odaklanan ülkede Covid-19 salgını hızla yayılmaya ve vaka sayısı artmaya başladı.

Lübnan Sağlık Bakanı, hastanelerin tam kapasiteye eriştiğini açıkladı. Hamad Hassan, “Başkentteki devlet hastaneleriyle birlikte özel hastanelerde çok sınırlı yer kaldı. Hem yoğun bakım üniteleri hem de oksijen sistemleri bakımından çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yıkılmanın eşiğindeyiz ve daha fazla beklemek gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Şubat ayında ilk vakaların görüldüğü Lübnan’da dün en çok günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Resmi verilere göre ülkede dün 456 insanda corona virüsü tespit edilirken, toplam enfeksiyon sayısı da 9.337’ye çıkmıştı. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 105’e ulaştı.