Son dakika… Corona virüsü salgınında son durum: Nisan’dan beri bir ilk yaşandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birçok ülkede etkisini hissettirirken, bazı ülkelerde de adeta “hortladı”… Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yasakların gevşetildiği ve seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa’nın birçok ülkesinde vaka sayısında artış yaşanırken, bazı ülkelerden aylar sonra en yüksek seviyelere ulaşıldı.

TÜRKİYE’DE DÜN DE 1000’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye‘de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı 1.000’in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1.243 oldu. Yapılan açıklamada 21 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği belirtildi.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye‘de toplam vaka sayısı 245.635’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.912’e yükseldi.

Dünkü test sayısı 66.892, iyileşen sayısı 968 oldu.

Türkiye‘de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı koronavirüs salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girmişti.

GÜNEY KORE’DE 1 NİSAN’DAN BERİ BİR İLK YAŞANDI

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek salgının hızla yayılmasını durduran Güney Kore’de yasakların ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı.

Güney Kore Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkez, son 24 saat içerisinde ülkede 103 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu sayı 1 Nisan’dan beri ülkedeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 1 Nisan’dan beri günlük vaka sayısının 100’e ilk kez çıktığı ülkede vakaların 85’inin yerel kaynaklı, 18’inin ise ülke dışından geldiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle kiliselerde salgının ciddi bir artış gösterdiğini duyurarak, yeni önlemler alınabileceğini açıkladı. Resmi verilere göre Güney Kore’de şu an 14.873 Covid-19 vakası varken 305 insan da yaşamını yitirdi.

GÜNEY AMERİKA’DAN BİR KÖTÜ HABER DAHA

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 1281 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 8.725’e çıktı. Rodriguez, dün 18 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini söyledi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 259’a çıktı.

Venezuela dört gündür en yüksek günlük vaka sayısını açıklıyor.

PARİS, KIRMIZI BÖLGEYE ALINDI

Corona virüsü salgınının tekrar etkisini artırdığı Fransa’dan kritik bir hamle geldi… Fransa’nın başkenti Paris’te ve Marsilya etrafındaki Bouches-Du-Rhone” bölgesinde vakaların artmasıyla birlikte bu bölgelerde yeni önlemler alındı.

Alınan kararla birlikte, bu bölgeler, “Kırmızı yüksek riskli bölgeler” olarak tanındı. Alınan kararla birlikte yerel yönetimler insanların ve araçların yoğunluğuna karar verebilecek, toplu taşımaya sınır getirebilecek ve kamu binalarına giriş ve çıkışları durdurabilecek.

UKRAYNA’DA BİR REKOR DAHA

Dün salgının başladığı günden beri en yüksek sayıya ulaşan Ukranya’da bugün o rekor da kırıldı… Ukrayna Güvenlik Konseyi, son 24 saat içerisinde ülkede 1.732 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.