Son dakika… Corona virüsü Yunanistan’a da sıçradı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı corona virüsü testine tabi tutulan hastanın pozitif sonuç verdiğini doğruladı.

Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras hastanın İtalya’nın kuzeyine seyahat etmiş 38 yaşında bir kadın olduğunu ifade etti.

Reuters’ın haberine göre; Tsiodras düzenlediği basın toplantısında “Hastamızın sağlık durumu iyi ve Selanik’te müşahede altında tutuluyor” dedi.

Yetkililer hastanın temas halinde bulunduğu kişilerin tespiti sürecinin sürdüğünü ve bu kişilerin karantina altına alınacağını ifade ettiler.