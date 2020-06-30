Son dakika… Corona virüsünde son durum: Covid-19 hızla yayılıyor

Corona virüsü salgını panik yaratmaya devam ediyor… Küresel ölçekte çok büyük zarar veren corona virüsü vaka sayısı 10 milyon 300 bini geçerken son saatler içerisinde bu sayının yaklaşık 100 bin artması dikkat çekti. Dünyada Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 505 bini geçti.

TÜRKİYE’DE UFAK BİR ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye’deki güncel veriler dün gece kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’de 1374 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken ülke genelindeki toplam vaka sayısının 198.613’e çıktığı belirtildi.



Son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 arttığı aktarılırken, ülkede corona virüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 5.115’e yükseldi.



Güncel verilere göre, son 24 saatte yapılan 51 bin 14 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158'e yükseldi. Öte yandan son 24 saatte iyileşen 1214 hastayla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 171.809'a çıktı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1018, toplam entübe hasta sayısı da 375 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 28 Haziran günü 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 356 vaka tespit edildiğini ve bin 413 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.



BİR ŞEHİR KARANTİNA ALTINA ALINDI

İngiltere’de vaka sayısının ve hastalığın bulaşma oranının diğer kentlere göre daha yüksek seyrettiği Leicester’da flaş bir gelişme yaşandı… İngilzi hükümeti, Leicester genelinde uygulanmak üzere tecrit kararı aldı…

Alınan bu karar ülke tarihinde bir ilk oldu. Zira geçmişte ulusal yasak ve kararlar alan İngiltere, ilk kez yerel bir bölgeyi karantina altına almaya ve lokal bölge üzerinde yasaklar getirmeye karar verdi.

ABD’DE VAKALAR ARTIYOR

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayısı artmaya devam ediyor… Los Angeles’ta son 24 saat içerisinde yaklaşık 3000 yeni vaka tespit edildi… Bölgedeki toplam vaka sayısı 100 bini geçerken, yetkililer hastanelerin tam kapasite ile çalıştığını ve yakında sistemin aksayabileceğini duyurdu.

Öte yandan New Jersey Valisİ Phil Murphy, vaka sayısının artmasıyla birlikte bazı önlemler aldı… Murphy, restoranların kapalı alanlarında müşteri ağırlanmasına yönelik yasağın kaldırılmayacağını açıkladı.

DSÖ, ÇİN’E GİDİYOR

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen ve ABD Başkanı Trump tarafından sık sık eleştirilen Çin ile ilgili flaş bir hamle Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, gelecek hafta Çin’e bir bilim ekibi göndereceğini ve salgının nasıl başladığıyla ilgili bir inceleme yapacağını duyurdu.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen 10 ülke

ABD: 2.590.552 vaka- 126.140 ölüm

Brezilya: 1.368.195 vaka- 58.314 ölüm

Rusya: 640.246 vaka- 9152 ölüm

Hindistan: 566.840 vaka- 16.893 ölüm

Birleşik Krallık: 313.470 vaka- 43.659 ölüm

Peru: 282.365 vaka- 9.504 ölüm

Şili: 275.999 vaka- 5.575 ölüm

İspanya: 248.970 vaka- 28.346 ölüm

İtalya: 240.436 vaka- 34.744 ölüm

İran: 225.205 vaka- 10.670 ölüm