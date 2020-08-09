Son dakika… Corona virüsünde son durum: Her 66 insandan 1’inde Covid-19 var

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre içerisinde küresel bir pandemi halini alan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor…

Dünya çapında vaka sayısı 19.8 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 729 bini geçti. ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika en çok vaka görülen 5 ülke konumunda. Corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitiren sayısının en çok olduğu 5 ülke ise sırasıyla ABD, Brezilya, Meksika, Birleşik Krallık ve Hindistan olarak yer alıyor.

ABD’DE DURUM VAHİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın pandeminin ilk günlerinde etkisini idrak edemeyerek gerekli önlemleri almadığı corona virüsünün en çok etkilediği ABD’de Covid-19 hastalarının sayısı 5 milyonu geçti. Resmi verilere göre yaklaşık 5 milyon 150 bin insanda corona virüsü tespit edilirken bu sayıya göre her 66 ABD vatandaşından 1’inde Covid-19 bulunuyor.

Covid-19 salgınına geç müdahale edildiği için ölüm oranının da çok yüksek olduğu ABD’de resmi verilere göre 165 binden fazla insan pandemide yaşamını yitirdi. Bu oran, dünya üzerindeki her 4 ölümden 1’inin ABD’de kayıtlara geçtiğini de gözler önüne seriyor.

1000’İN ÜZERİNDE DÖRDÜNCÜ GÜN

4 Ağustos’tan beri günlük vaka sayısının 1000’in altına düşmediği Türkiye’de de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Resmi verilere göre 8 Ağustos’ta yapılan 63 bin 842 testle beraber Türkiye genelindeki toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370'e ulaştı.

Tespit edilen 1.172 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 239.622'ye çıktı. Son 24 saatte 16 insanın yaşamını kaybettiği açıklanırken, Türkiye’de toplam can kaybı ise 5.829'a yükseldi.

Verilere göre bin 82 hasta sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 222.656'ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.1, ağır hasta sayısı 587 oldu.

AVUSTRALYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN

Corona virüsü salgınında “ikinci dalga”yı en çok hisseden ülkelerin başında gelen Avustralya, en ölümcül günü yaşadı… Avustralya’da 404 yeni vaka tespit edilirken, vakaların büyük çoğunluğunun Victoria eyaletinde görülmesi dikkat çekti.

Corona virüsü salgınının tekrar başladığı ve Melbourne’ün de içinde bulunduğu Victoria eyaletinde önlemlere rağmen vaka sayısının artması yetkilileri harekete geçirdi. Victoria eyaletinde 18 yaşın altındaki insanlarda intihar ve kendine zarar verme oranı yüzde 33 artınca, 59.7 milyon dolarlık zihin sağlığı fonu oluşturuldu.

Öte yandan ülkede dün 17 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu sayı pandeminin başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

BREZİLYA’DA 100.000 İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Brezilya’da Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro gündemde… Salgının başladığı günlerde, “Ekonominin kötü olması, pandemiden daha kötü olur” diyerek tepki çeken ve hem maske takmadan hem de sosyal mesafe kurallarına önem vermeden seçmenle bir araya gelen Bolsonaro’nun kabinesindeki eski sağlık bakanı yerel basına konuştu.

Bolsonaro’nun uygulamalarına uymayan ve sık sık cumhurbaşkanı ile anlaşamadığını dile getirdikten sonra Nisan ayında görevinden alınan Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro hükümetinin gerekli adımları atmadığını söyledi.

Mandetta, “Brezilya’da yakınını kaybetmiş 100.000 aile var ve hükümetten bu konuda tek bir kelime, tek bir birliktelik mesajı gelmedi” dedi.

MEKSİKA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Meksika’da da vaka ve ölüm sayısında ciddi bir artış meydana geldi. Meksika’da son 24 saat içerisinde 6.495 insanda corona virüsü tespit edilirken, 695 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel verilerle birlikte Meksika’da corona virüsü vaka sayısı 475.902’ye çıkarken ülke genelinde Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı da 52.006’ya çıktı.