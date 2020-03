Son dakika… Corona virüsünde son durum: Salgın patlamasından uzak durmak için…

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde, bir hayvan pazarında çıktığı iddia edildikten haftalar sonra küresel bir salgın halini alarak bütün dünyada paniğe sebep olan corona virüsü öldürmeye devam ediyor…

Dünyanın 198 ülke ve bölgesinde görülen corona virüsünde son resmi rakamlara göre dünya çapında 471 binden fazla insanda corona virüsü tespit edilirken 21 bin 295 kişi de yaşamını yitirdi.

81 binden fazla vakanın görüldüğü Çin’de dün açıklanan rakamlarla birlikte toplam ölüm sayısı 3287 oldu. Fakat Çin hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada salgının merkez üssü olan Hubei bölgesinde yeni vaka görülmediği belirtildi.



SENATO’DAN DEV PAKETE ONAY

Öte yandan salgının büyük bir hızla yayıldığı ve en çok New York eyaletini etkilediği ABD’den flaş bir hamle geldi… Bir süredir gündemde olan ve taraflar arasında kriz yaratan 2 trilyon dolarlık yardım paketi Senato’da onaylandı. ABD’li senatörler 96 oyla ve sıfır ret ile bu dev paketi onayladı.

Senato’da azınlıkların lideri Chuck Schumer, “Bu gizemli ve korkunç bir hastalık. Bu paket onaylandığı zaman birbirimize sarılmak yerine uzaktan el sallayacağız” dedi. ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi olarak görülen 2.2 trilyon dolarlık paket ile her bir ABD vatandaşına 1200 dolara kadar para yardımı yapılacak, işletmeler, şehirler ve eyaletler için 500 milyar dolarlık bir bütçe açılacak ve KOBİ’ler için de 367 milyar dolar ayrılacak.

Bu plan ile birlikte hastanelere 130 milyar dolar ayrılırken bu paranın bir kısmı da işsizlere tanınan sigortanın süresinin uzatılmasına harcanacak. Senato’dan geçen bu paket cuma günü onaylanarak yasalaşacak.

NEW YORK TEYAKKUZDA

ABD’de salgının merkez üssü olan New York eyaletinde doğrulanmış vaka sayısı 30.811’e çıktı. Önceki güne göre bu rakam 5 bin artarken, toplam ölü sayısının 285’e çıktığı belirtildi. New York şehrinde ise 3223 yeni vaka açıklanırken, şehirdeki toplam vaka sayısı 20.011’e çıktı. Ölüm sayısı da 199’dan 280’e çıktı.

New York Valisi Andrew Cuomo, aralarında emeklilerin de olduğu 40 binden fazla sağlık çalışanının zor durumdaki hastanelerde gönüllü olmak için başvurduğunu açıkladı. Cuomo, bu başvuruların yarısının hemşire olduğunu açıkladı. New Jersey Valisi Philip Murphy de 736 yeni vakanın yaşandığını söylerken, toplamda 62 de ölüm olduğunu belirtti.

SALGIN PATLAMASINA KARŞI EVDE KALIN

Yaşananlar devam ederken toplamda 1307 vakanın görüldüğü ve 45 kişinin de yaşamını yitirdiği Japonya’dan kritik bir açıklama geldi. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun belediye başkanı Yuriko Koike, vatandaşlara evden çıkmama uyarısı yaptı. Koike, “Covid-19 salgını patlamasından uzak durmak için evinizden çıkmayın. Durum çok ciddi” dedi.

HASTA HEMŞİRE İNTİHAR ETTİ

Salgının merkezi olan İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki San Gerardo Hastanesi’nde çalışan 34 yaşındaki hemşire Daniela Trezzi, yaşadığı stres sonrasında intihar etti… Çok sayıda hastaya baktıktan sonra kendisine yapılan testte corona virüsü tespit edilen Monzalı hemşire, “Hastalığı başkasına bulaştırmamak” için yaşamına son verdi.

İtalyan Ulusal Hemşireler Federasyonu, Trezzi’nin ölümünden dolayı üzüntülerini duyururken, “Hepimiz bu mesleği iyilik yapmak için ve maalesef kötü anlarda da yardım etmek için seçtik. Bizler hemşireyiz. Yaşananlar ve profesyonellerin karşı karşıya kaldığı stresi herkes görüyor. Benzer bir durum geçen hafta Venedik’te yaşandı” ifadesini kullandı.

San Gerardo Hastanesi’nin Genel Müdürü Mario Alparone, Trezzi’nin 10 Mart’tan beri çalışmadığını söylerken, “Trezzi, gözetim altında değildi” dedi. Hemşirenin ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, resmi rakamlara göre İtalya’da yaklaşık 5.760 sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildi.

TEST KİTİ İNTERNETTEN ALINACAK

Dünya çapında yaşanan corona virüsü paniğine karşı İngiltere’den kritik bir açıklama geldi… İngiliz Kamu Sağlığı Kuruluşu, 15 dakikada tanı koyan test kitlerinin hazır olduğunu duyurdu. Kuruluş, milyonlarca test kitinin hazır olduğunu ve hem mağazalarda hem de Amazon gibi internet sitelerinden satışa çıkacağını açıkladı.

İngiliz Kamu Sağlığı Kuruluşu Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock, milletvekillerine bilim ve teknolojisi komitesi karşısında yaptığı açıklamada İngiltere’nin birkaç gün içerisinde bu testleri hazırlayabileceğini söyledi.

Peacock, testlerin bu hafta tamamlanacağını dile getirdi. Peacock’ın bu açıklamasına İngiliz hükümeti yanıt verirken, kitlerin bu kadar hızlı hazır olmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz hükümeti 3.5 milyon test kiti satın almıştı. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada gelecek dönemde milyonlarca yeni test kitinin de satın alınacağı belirtildi.

TAYLAN’DA 111 YENİ VAKA

Taylan hükümeti, corona virüsüne bağlı 111 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Güncel rakamlara göre 1045 kişide corona virüsü tespit edilirken toplamda 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede OHAl uygulamasına geçildiği açıklandı.

Tayland’da ana yollara kontrol noktası kurulurken, ülkeye yabancıların ve oturma izni olmayanların girmesine yasak getirildi.