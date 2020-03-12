Son dakika… İspanya’da corona virüsünün en ölümcül günü: 47’den 84’e yükseldi

Corona virüsü çıkış noktası Çin’de hız kaybetse de Avrupa’da etkisini artırmaya devam ediyor. Başta İtalya olmak üzere ölüm haberleri arka arkaya gelirken, son ürkütücü gelişme İspanya’da yaşandı.

Reuters’ın son dakika haberine göre ülkede son 24 saat en ölümcül gün olarak kayıtlara geçti. İspanya’da tüm ülke genelinde 47 olan ölü sayısı 84’e yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 140’tan 2 bin 968’e ulaştı.

Öte yandan parlamento çalışmalarının durdurulma kararı 15 gün daha uzatıldı.

Ülkede son olarak başbakan yardımcısı Pablo Iglesias ile Eşitlik Bakanı olan kız arkadaşı Irene Montero corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

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