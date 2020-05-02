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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’den flaş Wuhan açıklaması: Bunu duymak inanılmaz

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Maria van Kerkhove, Wuhan'da yeni corona virüsü vakaları görülmemesiyle ilgili, "Bunu duymak inanılmaz. Gösterilen çabalara hayranlık duyuyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
10:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’den flaş Wuhan açıklaması: Bunu duymak inanılmaz

Corona virüsünün Çin’de ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çarpıcı bir açıklama geldi. DSÖ’den Dr. Maria van Kerkhove, Wuhan’da durumu ağır ve yeni vaka görülmemesiyle ilgili konuştu.

Kerkhove, Wuhan yönetimini tebrik ederken, “Salgının ilk döneminde en sert şekilde darbe alan Wuhan’da durumu ağır ya da yeni vaka olmadığını duymak inanılmaz bir haber. Usanmadan ve yorulmadan gösterilen çabalara hayranlık duyuyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Acil durum kurallarına uyarak evde kalanlar da teşekkür eden Kerkhove, “Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

77 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Wuhan şehri corona virüsü ilk kez tespit edildikten sonra Ocak ayında giriş ve çıkışlara kapatılarak karantina altına alınmıştı. Şehirdeki sıkı önlemler Nisan ayında kaldırılmıştı.

Worldometers’ın verilerine göre 82 bin 875 vaka görülen Çin’de 77 bin kişi sağlığına kavuştu, 4 bin 633 hasta ise hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 10:19 02.05.2020
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