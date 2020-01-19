Son dakika… Dünyanın gözü bu zirvede! Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi açıklanıyor

Reuters&#8217;ın geçtiği habere göre, Berlin&#8217;de bir araya gelen liderler nihai bildiride anlaştı.. Konferansın ardından kameralar karşısına geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel şu ifadeleri kullandı:. * Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık.. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-gozu-bu-zirvede-libya-konferansi-sonuc-bildirgesi-aciklaniyor-5576832","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-gozu-bu-zirvede-libya-konferansi-sonuc-bildirgesi-aciklaniyor-5576832","pageType":"yazi","pageIdentifier":5576832,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Du00fcnyanu0131n gu00f6zu00fc bu zirvede! Libya Konferansu0131 Sonuu00e7 Bildirgesi au00e7u0131klanu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5576832,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-gozu-bu-zirvede-libya-konferansi-sonuc-bildirgesi-aciklaniyor-5576832/","headline":"Son dakika&#8230; Du00fcnyanu0131n gu00f6zu00fc bu zirvede! Libya Konferansu0131 Sonuu00e7 Bildirgesi au00e7u0131klanu0131yor","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Almanya","Libya","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1579457874,"datePublished":1579457874,"dateModified":1579458730,"info":"{"seo_news":"false"}"});