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Son dakika… Dünyanın gözü bu zirvede! Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi açıklanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin’de yapılan UluslararasI Libya Konferansı sonrası sonuç bildirgesi açıklanıyor

21:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın gözü bu zirvede! Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi açıklanıyor

Reuters’ın geçtiği habere göre, Berlin’de bir araya gelen liderler nihai bildiride anlaştı.

Konferansın ardından kameralar karşısına geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel şu ifadeleri kullandı:

* Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık.

Almanya Libya son dakika
Son güncelleme: 21:32 19.01.2020
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