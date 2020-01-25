Son dakika… Elazığ depremi: Ölü sayısı maalesef artıyor, umutlu bekleyiş sürüyor

Elazığ Sivrice’de dün 20.55’de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6.75 kilometre derinlikte gerçekleşen Sivrice’deki depremin büyüklüğünü 6,6 olarak güncelledi. Sivrice’nin hemen ardından saat 22.03’da ise Malatya Pütürge merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

TÜM TÜRKİYE TEYAKKUZA GEÇTİ

Elazığ’da beş, Malatya’da 25 binanın yıkıldığı, enkaz altında 38 kişinin bulunduğu açıklandı. Deprem sonrası tüm Türkiye teyakkuza geçti. İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çeşitli illerden bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Çalışmalarda 1076 arama-kurtarma personeli 210 araçla görev yapıyor. 15 arama-kurtarma köpeği de mucize arayışında ekiplere yardımcı oluyor.

AFAD: YARALI SAYISI 922

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da 14, Malatya’da dört, Diyarbakır’da bir, toplam 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastaneye başvuranların sayısını ise 922 olarak açıkladı.

KANDİLLİ: BİR HAFTA SÜREBİLİR

Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,, 30’dan fazla artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Önümüzdeki bir hafta süreyle bu artçı sarsıntıların devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Artçı sarsıntılardan kaydettiğimiz en büyüğü 4.8 şiddetinde. Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istiyoruz.”

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Elazığ Sivrice’deki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye intikal etti.