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Son dakika… Endonezya’dan flaş deprem açıklaması: Son anda kaçtılar

Türkiye'yi derinden sarsan Elazıığ depreminde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Endonezya'dan bir açıklama geldi... Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, 3 Endonezyalının depremden zarar görmediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
11:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… Endonezya’dan flaş deprem açıklaması: Son anda kaçtılar

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaparak deprem bölgesinde Endonezya vatandaşlarının olduğunu fakat bu kişilerin depremden kaçmayı başardığını açıkladı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Jakarta Post’ta yer alan haberde depremin meydana geldiği bölgede bulunan 3 Endonezyalının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Ikbal, “Bölgede Endonezyalı bir öğrenci ve Türklerle evli iki Endonezya vatandaşı vardı. Büyükelçilik bu kişilerden biriyle irtibat kurmayı başardı ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etti” açıklamasını yaptı.

Ankara deprem Endonezya öğrenci Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 11:14 27.01.2020
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