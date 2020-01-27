Son dakika… Endonezya’dan flaş deprem açıklaması: Son anda kaçtılar

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaparak deprem bölgesinde Endonezya vatandaşlarının olduğunu fakat bu kişilerin depremden kaçmayı başardığını açıkladı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Jakarta Post’ta yer alan haberde depremin meydana geldiği bölgede bulunan 3 Endonezyalının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Ikbal, “Bölgede Endonezyalı bir öğrenci ve Türklerle evli iki Endonezya vatandaşı vardı. Büyükelçilik bu kişilerden biriyle irtibat kurmayı başardı ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etti” açıklamasını yaptı.