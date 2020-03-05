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Son dakika… Erdoğan-Putin görüşürken Serakib’de çatışma başladı

Esad güçlerinin kontrol altına aldığı ve Rus polisinin devriye yaptığı Serakib'te sıcak dakikalar yaşanıyor. RIA'nın haberine göre Erdoğan ve Putin görüşmesinin sürdüğü anlarda, muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışma çıktı.

Sozcu.com.tr
15:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan-Putin görüşürken Serakib’de çatışma başladı

Suriye’de M4 ve M5 karayollarının birleşme noktasındaki kritik bölge olan Serakib’de hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Esad güçleri Serakib’in kontrolünü sağlarken, Rus askeri polisi de bölgede devriye gezmesi başlamıştı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği İdlib için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin Moskova’da bir araya gelirken, kritik görüşmenin sürdüğü dakikalarda Serakib’den son dakika haberleri geldi.

Reuters’ın RIA’dan aktardığı habere göre muhalifler Serakib’i geri alabilmek için Esad güçleriyle çatışmaya girdi. RIA, Esad güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

çatışma Putin rejim son dakika
Son güncelleme: 15:25 05.03.2020
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