Son dakika… Fauci’den corona tavsiyesi: Gözlük takın

ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu “Covid-19’la mücadele timi”nde de yer alan ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün de direktörü olan Dr. Anthony Fauci, corona virüsü bulaşmaması için yeni önlemler alınmasını tavsiye etti.

Fauci, “Eğer gözlüğünüz ya da gözünüzü koruyacak bir şey varsa mutlaka bunu kullanın. Yakın gelecekte corona virüsüne karşı gözleri korumak resmi bir tavsiye haline gelebilir. Eğer gerçekten corona virüsünden korunmak istiyorsanız, mukoza yüzeylerini korumanız gerekir” ifadesini kullandı.

Ünlü doktor, “Mukoza hastalığın bulaşması için elverişli bir ortam oluşturuyor. Burnunuzda mukoza var, ağzınızda mukoza var fakat aynı zamanda gözlerde de mukoza var. Teorik olarak bütün mukozaları kapatmak gerek. Bu sebeple eğer gözlüğünüz ya da gözü koruyacak bir aparatınız varsa kullanın. Eğer tam bir koruma istiyorsanız bunları kullanmalısınız” dedi.