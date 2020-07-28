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Son dakika… Hükümetten kaynaklar konuştu: Okulların açılması için tek şart var

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan hükümetten kaynaklar, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için bazı bilgiler verdi. İsmi açıklanmayan yetkililer, "Okulların açılması için günlük vaka sayısının 900'ün üzerine çıkmaması gerek. Buna A Planı diyoruz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
16:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hükümetten kaynaklar konuştu: Okulların açılması için tek şart var

Türkiye’de eğitimin 31 Ağustos’ta başlaması ile ilgili açıklamaların ardından bugün Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili konunun detaylarını paylaştı.

İsmini açıklamayan iki yetkili, okulların günlük vaka sayısının 900’ün üzerine çıkmaması durumunda devam edeceğini söyledi. Yetkililer okulların açılmasının A Planı adını verdiğini söyledi.

İsmini açıklamayan yetkililer biri, “Eğer vaka sayısı azalırsa okullar tekrar açılacak. Aksi takdirde okullar açılmayacak” dedi. Öte yandan üst düzey yetkililerden bir diğeri ise Reuters’a, “Normalleşme devam ediyor. Fakat vaka sayısının daha hızlı düşmesi gerek. Güneydoğu bölgelerindeki okullarda online eğitim devam edebilir” ifadesini kullandı.

Haber İngiltere son dakika Türkiye
Son güncelleme: 16:55 28.07.2020
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