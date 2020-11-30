Son dakika… İran’dan suikast sonrası kritik açıklama

Geçen hafta İran'ın başkenti Tahran’ın Abserd bölgesinde yerel saatle 14.30’da İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi’ye yönelik suikastın ardından bugün kritik bir açıklama geldi.

İran yönetimi, saldırıda kullanılan patlayıcı ve silah üzerindeki incelemelerin devam ettiğini duyurarak bu silahların İsrail’de üretildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta cuma günü yere saatle 14:30 sularında İranlı ünlü nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi’ye yönelik suikast gerçekleştirilmişti. Saldırıda ilk olarak Mahabadi’yi taşıyan aracın geçişi sırasında bomba yüklü Nissan marka bir aracın infilak ettirildiği ve Mahabadi’nin aracına yönelik ateş açıldığı belirtildi.

İran Savunma Bakanlığı da ağır yaralanan Mahabadi’nin hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken taraflar konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.