Son dakika… İran’dan Trump’a hakaret: Aptalca hatalar yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve ABD Başkanı Donald Trump’a çok sert sözler sarfetti… ABD’nin Tahran yönetimine uyguladığı yaptırımları kaldırmasını isteyen Ruhani, “Trump, nükleer anlaşmadan çıkmak gibi aptalça bir hata yaptı. Eğer Amerika tekrar bu anlaşmaya dönmek istiyorsa, Tahran’a yönelik bütün yaptırımları kaldırmalı ve bu süreçte yaşanan zorlukları telafi etmelidir” dedi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ayrılma kararı almış ve bu tarihten itibaren de ülkeye yönelik yaptırımlarını ağırlaştırmıştı.

Ruhani açıklamasında, “Eğer Tahran’a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa İran çok sert bir yanıt verir” ifadesini kullandı.