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İran’ın ABD’ye yaptığı misillemeyi sevinçle karşıladılar

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın ardından ABD'ye yapılan misilleme ülkede sevinçle karşılandı.

Sozcu.com.tr
10:23 -
Haberler Dünya
İran’ın ABD’ye yaptığı misillemeyi sevinçle karşıladılar

Tahran Yönetimi, bu sabaha karşı Irak’taki iki ABD üssüne füze yağdırdı. İran, Anbar vilayetindeki Ayn el Esad ve Erbil’deki Harir hava üslerine düzenlendiği saldırılarda 80 kişinin öldüğünü öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füze fırlatıldı. Kayıp ya da hasar değerlendirmesi şu anda yapılıyor. Şimdiye kadar çok iyi! Dünyadaki her yerde fersah fersah en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”

Dünyayı savaşın eşiğine getiren misilleme, İran’da sevinçle karşılandı. İranlılar başkent Tahran’da sokaklara çıkıp sevinç gösterileri yaptı.

Gösterilerde Tümgeneral Kasım Süleymani’nin fotoğrafları karşılanırken, “ABD’ye ölüm” sloganları atıldı.

FOTO: Reuters

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Son güncelleme: 10:24 08.01.2020
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