Son dakika… İtalya’da 24 saatte 793 kişi daha öldü

Corona virüsü nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 4 bin 825’e yükseldi.

Virüsün ana vatanı olan Çin’den bile fazla sayıdı kişnin hayatını kaybettiği ülkede sadece son 24 saatte 793 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede ayrıca sadece bugün yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı 6 bin 500 olarak duyuruldu. İtalya’da ilk günden beri toplam vaka sayısı ise 53 bin 578 oldu. Bu vakalardan şu ana kadar 6 bin 72’si tedavi edildi.

CENAZELER ASKERİ ARAÇLARLA TAŞINIYOR

İtalya'nın Bergamo şehrinde çekildiği öne sürülen fotoğraflarda, kamyonların hastalık nedeniyle ölenlerin cesetlerini yakma işlemleri için taşıdığı iddia edilmişti.

Ülkede şartlı sokağa çıkma yasağı yaklaşık iki haftadır uygulanıyor ancak bazı İtalyanların spor yapma ve markete gitme bahanesi ile hâlâ bir araya gelmeye çalıştığı da öne sürülüyor. Bu nedenle ülke genelinde alınan bir kararla spor yapılması da yasaklanmış durumda.

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