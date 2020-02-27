Son dakika… İtalya’da corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 14’e ulaştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü küresel çapta bir kriz boyutuna ulaşmış durumda. Ölüm haberleri arka arkaya gelirken, Avrupa’da virüsün en çok etki gösterdiği İtalya’dan açıklama geldi.

Reuters’ın son dakika geçtiği habere göre iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14’e ulaştı. Avrupa’da corona alarmı dalga dalga yayılırken, son olarak bugün erken saatlerde Danimarka ve Estonya’da da virüs tespit edildiği duyuruldu.

Virüsün Çin dışında en çok ölüme yol açtığı İran’dan da bugün korkutan haberler geldi. İran Sağlık Bakanlığı, iki hastanın daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 26’ya yükseldiğini açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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