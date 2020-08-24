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Son dakika… Kim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

Bu yılın başında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia geldi... Bir dönem Güney Kore'de üst düzey görevlerde bulunan bazı kaynaklar, "Kim Jong-un hastalığı yüzünden komaya girdi ve bütün yetkisini kız kardeşine bıraktı" dedi.

Sozcu.com.tr
07:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı… İddianın sahibi ise Güney Kore’nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yağan Chang Song-min’den geldi…

Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, “Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu” dedi.

Kuzey Kore lideri, kız kardeşini sık sık “hizmetçi” gibi çalıştırdığı için eleştiriliyordu.

DE FACTO İKİNCİ LİDER OLDU
Kim Jong-un’un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong’un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, “Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi. Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor” ifadesini kullandı.

Son dönemde Kuzey Kore yönetiminde söz hakkı elde eden Kim Yo Jong, diplomatik toplantılarda da yer alıyordu.

Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un’un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un’un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.

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Son güncelleme: 07:18 24.08.2020
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