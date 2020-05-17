Son dakika… Köpeklerle ilgili müthiş iddia: Corona virüsünü önceden tespit edebilirler

Corona virüsü salgınına karşı ilaç ve aşı için çalışmalar son hızla devam ederken İngiliz hükümeti uluslararası kamuoyunu heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İngiliz hükümeti, başkent Londra’da köpekler üzerinde bir dizi test yapılacağını duyurdu.

Hükümet yetkilileri koku alma duyusu çok yüksek olan labrador ve cocker spaniel cinsi köpeklerden oluşan bir takımın Covid-19’u önceden tespit edip edemeyeceğine dair çalışmaların başlayacağını duyurdu.

“Süper Altılı” olarak anılan köpeklerin gelecekte corona virüsünü tespit etmek için bir erken uyarı sistemi sağlamasının beklendiği açıklandı. Yetkililer köpeklerin koku örnekleri üzerinden corona virüsünü tespit edip edemeyeceğine odaklanacaklarını açıkladı. Solunum yolu hastalıklarında insan vücudundaki kokuda bir değişiklik olduğunu hatırlatan Medical Detection Dogs (Tıbbi Tespit Köpekleri) isimli oluşumun kurucu ortağı ve CEO’su Claire Guest, “Köpekler sıtmayı buldukları gibi corona virüsünü de tespit edebilir. İngiliz hükümeti, Covid-19’la mücadele köpeklere bir fırsat verilmesine izin verdi, bu sebeple çok mutluyuz. Köpekler insanları çok hızlı bir şekilde kontrol edebilir. Özellikle karantina sürecinin sona ermesiyle bu denli hızlı bir yönteme ihtiyaç var” dedi.

Bazı cins köpeklerin sıtma, kanser ve parkinson gibi hastalıkları önceden tespit edebildiğini söyleyen Guest, “Köpeklerimizin Covid-19’u kokusundan tespit edebileceğine eminiz. Köpeklerin bir kez daha burunlarıyla çok sayıda yaşamı kurtaracağına inanıyoruz. İlk faz tamamlandıktan sonra deneylerimizi gerçek hastalar üzerinde yapacağız” ifadesini kullandı.