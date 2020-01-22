Son dakika… Libya’da sıcak gelişme… Havalimanı vuruldu!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Hafter güçlerinin Mitiga Havalimanı’nı altı füzeyle vurduğunu açıkladı.

İHA’nın aktardığı habere göre; saldırıyı müteakip havalimanı trafiği geçici olarak durduruldu.

Başkent Trablus şehir merkezinin 8 kilometre dışında bulunan Mitiga Havalimanı, geçen aylarda da birçok kez saldırıların hedefi olmuştu.

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan görüşmelerde ateşkes metnini imzalarken, General Hafter, Türkiye’yi gerekçe göstererek mutabakata yanaşmamıştı.

General Halife Hafter ile UMH yetkilileri, Türkiye ile Rusya’nın öncülüğünde 19 Ocak’ta da Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelmiş ve görüşmeler yine olumsuz sonuçlanmıştı.