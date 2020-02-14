Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Macron’un Paris belediye başkan adayı seks skandalı kurbanı! Yarıştan çekildi

Fransa'da yerel seçimlere sayılı günler kala başkent Paris'in belediye başkan adayı Benjamin Griveaux, adı seks skandalına karışması üzerine yarıştan çekildi.

Sozcu.com.tr
12:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Macron’un Paris belediye başkan adayı seks skandalı kurbanı! Yarıştan çekildi

Fransa’da 15 Mart’ta ilk turu yapılması beklenen yerel seçimler öncesi gündem Benjamin Griveaux. Paris belediye başkanlığına adaylığını koyan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteğini arkasına alan Griveaux, sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Adı seks skandalına karışan ve özel görüntü ile mesajları sosyal medyada yayılan Griveaux, seçimlere sayılı günler kala çarpıcı bir karar aldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Griveaux, “Sosyal medyada özel hayatıma alçakça bir saldırı düzenlendi. Ailem böyle bir şeyi yaşamayı hak etmiyor” dedi.

‘DAHA FAZLA YAPAMAM’

Uzun süredir bu durumla mücadele ettiğini belirten siyasetçi, “Ailem ve ben bir yıldan fazla süredir yalanlar ve isimsiz saldırılarla mücadele ediyoruz. Son dönemde bu durum başka bir boyuta geçti. Bu benim için çok zor bir karar ama ailemi daha fazla yıpratarak riske atmak istemiyorum” dedi.

Griveaux, Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine, her ne karar verirse versin arkasında olacağını söylediğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Fransa Paris saldırı seks son dakika
Son güncelleme: 12:41 14.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more