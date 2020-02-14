Son dakika… Macron’un Paris belediye başkan adayı seks skandalı kurbanı! Yarıştan çekildi

Fransa’da 15 Mart’ta ilk turu yapılması beklenen yerel seçimler öncesi gündem Benjamin Griveaux. Paris belediye başkanlığına adaylığını koyan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteğini arkasına alan Griveaux, sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Adı seks skandalına karışan ve özel görüntü ile mesajları sosyal medyada yayılan Griveaux, seçimlere sayılı günler kala çarpıcı bir karar aldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Griveaux, “Sosyal medyada özel hayatıma alçakça bir saldırı düzenlendi. Ailem böyle bir şeyi yaşamayı hak etmiyor” dedi.

‘DAHA FAZLA YAPAMAM’

Uzun süredir bu durumla mücadele ettiğini belirten siyasetçi, “Ailem ve ben bir yıldan fazla süredir yalanlar ve isimsiz saldırılarla mücadele ediyoruz. Son dönemde bu durum başka bir boyuta geçti. Bu benim için çok zor bir karar ama ailemi daha fazla yıpratarak riske atmak istemiyorum” dedi.

Griveaux, Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine, her ne karar verirse versin arkasında olacağını söylediğini de ekledi.