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Son dakika… Meksika Devlet Başkanı: Hastane için uçağımı satacağım

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkanlık uçağını hastane yapımı için fon sağlamak adına açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Meksika Devlet Başkanı: Hastane için uçağımı satacağım

2019’un Şubat ayında kendisinden önce görevi yöneten liderlerin kullandığı resmi makam araçlarını satarak dünya gündemine oturan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni bir açıklama ile dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Geçen yıl 218 lüks araçtan 196’sını açık artırma yöntemiyle satan Obrador, bu satıştan yaklaşık 3.25 milyon dolar gelir sağlamış ve bu paranın sosyal programlar için kullanılacağını açıklamıştı.

GEÇEN YIL SİNYALİNİ VERMİŞTİ
O dönemde yaptığı duyurularda birçok aracın da satılmadığını belirten Obrador, helikopter ve uçakların da satılacağını söylemişti.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Obrador bugün resmi başkanlık uçağının da fon sağlamak adına açık artırma usulüyle satılacağını açıkladı. Obrador, lüks uçağını ülkedeki devlet hastanelerine fon sağlamak için satacağını söyledi.

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Son güncelleme: 16:52 07.02.2020
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