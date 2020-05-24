Son dakika… Netanyahu hakim karşısına çıktı

İsrail bugün bir ilke tanıklık ediyor… Ülkede ilk kez aktif olarak görevde olan bir başbakan hakim karşısına çıkacak ve masumiyetini savunacak. Ülkenin 70 yaşındaki Başbakanı Binyamin Netanyahu’nunrüşvet, görevi kötüye kullanma ve sahtekarlık suçlamalarından yargılanmasına bugün başlandı.

Bugün mahkeme salonuna gelen Netanyahu, “Bu soruşturmalar en başından beri beni lekelemek içindi. Ben bugün karşınıza başbakanınız olarak, dimdik ve başım dik bir şekilde çıkıyorum” dedi.

Yeni hükümetinin göreve başlamasından tam bir hafta sonra Kudüs’teki mahkemeye çıkan Netanyahu’nun milyoner arkadaşlarından hediyeler aldığı ve bazı yasalarda esneklik yarattığı suçlamaları ortaya atılmıştı.

Netanyahu’nun bir medya imparatoruna, yanlı haberler yapması karşılığında bazı imtiyazlar sağladığı iddiası gündeme gelmişti.