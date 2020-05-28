Son dakika… Polisin ırkçı şiddetine tepkiler büyüyor

Corona virüsü ile birlikte yakın tarihinin en büyük sağlık krizini yaşayan ABD’de ırkçılık ve polis şiddeti gündemi değiştirdi…

Hafta başında Minneapolis’te gözaltına alınan George Floyd isimli Afro-Amerikalı’nın polis müdahalesi sonrasında yaşamını yitirmesine sebep olan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bugün de eylemciler sokağa çıktı.

GÖSTERİLERDE İKİNCİ GECE

Gözaltına alındıktan sonra yüzüstü yol kenarına yatırılan ve kelepçelenen adamın boğazını bir polis memuru diziyle sıkmıştı. Bu sırada pek çok kez “nefes alamıyorum” diyen 46 yaşındaki Floyd, kısa bir süre sonra kendinden geçmiş ve daha sonra yaşamını yitirmişti.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma açılırken 4 polis memurunun görevden alındığı duyurulmuştu. Fakat polis şiddetine ve ırkçılığa karşı olan binlerce insan iki gecedir sokaklarda eylem yapıyor.

TRUMP: ADALET SAĞLANACAKTIR

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, savcılara dizini kullanan polis memuru hakkında dava açılması emri verdikten sonra çok sayıda gösterici sokağa çıktı. Bazı göstericiler polisle çatışırken, bölgedeki bazı dükkan ve mağazalar yağmalandı. Bölgedeki Target isimli mağazanın yağmalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Polis taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Göstericiler, “Adalet yok, barış yok” ve “nefes alamıyorum” sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump da yaşamını yitiren Afro-Amerikan vatandaşı için, “Kalbim George’un ailesi ve arkadaşlarının yanında. Adalet sağlanacaktır!” mesajını paylaştı.