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Son dakika… Rusya’da rekordan sonraki ilk gün kritik düşüş

Rusya'dan dün 232'ye çıkarak rekor kıran ölü sayısı bugün düşüş göstererek 181 olarak kayıtlara geçti.

11:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da rekordan sonraki ilk gün kritik düşüş

Corona virüsü salgınının Amerika kıtasından sonra en sıcak bölgesi olarak öne çıkan Rusya’da son veriler açıklandı. Dün günlük ölü sayısında rekor kırıldıktan sonra gözlerin çevrildiği ülkeden bir nebze de olsa sevindirici bir haber geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre dün 232 olan son 24 saatteki ölü sayısı bugün 181’e düşerken, ülke genelindeki toplam can kaybı 4 bin 555’e yükseldi.

8 bin 952 kişiye daha yeni tanı koyulan Rusya’da toplam vaka sayısı 400 bin sınırına dayanarak 396 bin 575’e ulaştı. Rusya bu alanda ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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Son güncelleme: 11:55 30.05.2020
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