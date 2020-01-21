Son dakika… Rusya’da yeni hükümet açıklandı!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, yeni bakanlar kabinesi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, yeni hükümette Dışişleri Bakanı görevini Sergey Lavrov’un, Savunma Bakanı görevini Sergey Şoygu’nun, Enerji Bakanı görevini Aleksandr Novak’ın, İçişleri Bakanlığı görevini Vladimir Kolokoltsev’in ve Maliye Bakanı görevini Anton Siluanov’un yürütmeye devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, Denis Manturov da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koltuğunda olmayı sürdürecek.

EKONOMİ BAKANI DEĞİŞTİ

Ekonomi Bakanlığı görevini ise yeni hükümette Maxim Oreshkin’in yerine Maxim Reshetnikov alacak.

BAŞBAKAN MİŞUSTİN

Dimitry Medvedev’in istifa etmesinin ardından Putin, yeni başbakan olarak Mihail Mişustin’i atayan kararnameyi imzalamıştı.