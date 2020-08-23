Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya’dan flaş corona virüsü aşısı açıklaması

Geçen haftalarda Covid-19 aşısına tescil vererek bütün dünyada tartışma yaratan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi... Rus yetkililer, bu hafta Rusya'da büyük ölçekli bir test sürecinin başlayacağını açıklayarak, "Yıl sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz üretebileceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr
13:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş corona virüsü aşısı açıklaması

Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un Covid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika gelişmesi ibaresiyle uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Manturov, geçen haftalarda corona virüsü aşısı olarak tescillenen Sputnik-V isimli aşının üretim süreciyle ilgili konuştu. Rus Bakan, başkent Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde gelecek hafta geniş kapsamlı denemelerin başlayacağı aşının bu yılın sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz olarak üretilebileceğini söyledi.

Manturov, “Aşının üretimi kademeli olarak aylık 6 milyon doza kadar çıkacak” dedi.

Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 14:18 23.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more