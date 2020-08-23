Son dakika… Rusya’dan flaş corona virüsü aşısı açıklaması

Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un Covid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika gelişmesi ibaresiyle uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Manturov, geçen haftalarda corona virüsü aşısı olarak tescillenen Sputnik-V isimli aşının üretim süreciyle ilgili konuştu. Rus Bakan, başkent Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde gelecek hafta geniş kapsamlı denemelerin başlayacağı aşının bu yılın sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz olarak üretilebileceğini söyledi.

Manturov, “Aşının üretimi kademeli olarak aylık 6 milyon doza kadar çıkacak” dedi.