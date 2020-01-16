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Son dakika… Skandal video ortaya çıktı: Putin ile Esad, Trump’la dalga geçmiş

Sosyal medyada geçen hafta çekildiği iddiasıyla paylaşılan bir video günün konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Ocak'ta Suriye'ye yaptığı sürpriz ziyaret sırasında çekilen görüntülerde Rus lider, Beşşar Esad ile sohbet edip gülüyor. İki isim ABD Başkanı Trump ile dalga geçiyor.

Sozcu.com.tr
17:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Skandal video ortaya çıktı: Putin ile Esad, Trump’la dalga geçmiş

İç savaşın ve kaosun yıllardır hüküm sürdüğü Suriye’de çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu… Bir Rus gazetecinin Twitter’da paylaştığı görüntülerin 7 Ocak’ta çekildiği öne sürülürken, videoda Rus lider Vladimir Putin, bir ortodoks kilisesinde Suriye lideri Beşşar Esad ve ve bir rahip ile sohbet ederken görülüyor.

Videoda, üçlü Saul’un Hristiyanlığa geçişi sırasında Şam’a yaptığı yürüyüş hakkında konuşuyor. İncil’de tanrının Saul’ü Hristiyan yaptığı hikayeyi konuşan Putin, Esad ve rahip daha sonra gülüşüyor. Sohbet sırasında Esad, “Eğer Trump da bu yolda ilerlese, o da düzelirdi” diyor. Putin de Esad’a Trump’ı davet etmesi yönünde tavsiyede bulunarak, “Gelir” diyor.

Esad bu yanıt karşısında, “Ben hazırım” derken Putin de, “Ben ona söylerim” ifadesini kullanıyor.

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