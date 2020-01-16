Son dakika… Skandal video ortaya çıktı: Putin ile Esad, Trump’la dalga geçmiş

İç savaşın ve kaosun yıllardır hüküm sürdüğü Suriye’de çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu… Bir Rus gazetecinin Twitter’da paylaştığı görüntülerin 7 Ocak’ta çekildiği öne sürülürken, videoda Rus lider Vladimir Putin, bir ortodoks kilisesinde Suriye lideri Beşşar Esad ve ve bir rahip ile sohbet ederken görülüyor.

Videoda, üçlü Saul’un Hristiyanlığa geçişi sırasında Şam’a yaptığı yürüyüş hakkında konuşuyor. İncil’de tanrının Saul’ü Hristiyan yaptığı hikayeyi konuşan Putin, Esad ve rahip daha sonra gülüşüyor. Sohbet sırasında Esad, “Eğer Trump da bu yolda ilerlese, o da düzelirdi” diyor. Putin de Esad’a Trump’ı davet etmesi yönünde tavsiyede bulunarak, “Gelir” diyor.

Esad bu yanıt karşısında, “Ben hazırım” derken Putin de, “Ben ona söylerim” ifadesini kullanıyor.