Son dakika… Trump’a soğuk duş: Geçtiği yollarda şok protesto

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son aylarında kariyerinin en büyük toplumsal kriziyle karşı karşıya… Geçen hafta Minneapolis’te George Floyd isimli Afro-Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddetine uğraması ve kameralar önünde öldürülmesinin ardından başlayan hareketleri körükleyen açıklamalar yapan Trump dün eşi Melania Trump ile birlikte Washington’daki Aziz İkinci Jean Paul Anıtı’nı ziyaret etti.

Önceki gün kameralar karşısıan İncil ile çıkarak poz veren ve büyük tepki toplayan Trump, yoğun güvenlik önlemleri altında Aziz İkinci Jean Paul Anıtı’na gitti. Fakat çok sayıda aracın olduğu kortejin geçtiği yollarda Trump çok sert bir protesto gösterisiyle karşılaştı.

Trump’ın kortejinin geçtiği yol kenarında yaşayan insanlar evlerinden çıkarak ellerinde Trump’ı eleştiren pankartlar taşıdı ve Trump’a karşı sloganlar attı. Bazı ABD’liler Trump geçerken yaşanan ırkçı şiddeti hatırlatmak istercesine yere diz çökerken, bazıları da sırtlarını korteje döndü. Bazı ABD’liler ise el ve kol hareketleri yaptı.

1981 yılında Mehmet Ali Ağca’nın silahlı saldırı düzenlediği Papa İkinci Jean Paul’ün heykeli önünde poz veren Trump ve eşi Melania daha sonra alandan ayrıldı.