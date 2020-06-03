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Son dakika… Trump’a soğuk duş: Geçtiği yollarda şok protesto

ABD Başkanı Donald Trump dün Papa 2. Jean Paul anıtına eşi Melania Trump ile birlikte yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gitti. Çok sayıda korumanın olduğu konvoyun geçtiği yollarda ise ABD'liler Trump'a el ve kol hareketi yaparken yaşanan ırkçı cinayetteki tutumunu eleştiren sloganlar attı.

Sozcu.com.tr
15:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’a soğuk duş: Geçtiği yollarda şok protesto

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son aylarında kariyerinin en büyük toplumsal kriziyle karşı karşıya… Geçen hafta Minneapolis’te George Floyd isimli Afro-Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddetine uğraması ve kameralar önünde öldürülmesinin ardından başlayan hareketleri körükleyen açıklamalar yapan Trump dün eşi Melania Trump ile birlikte Washington’daki Aziz İkinci Jean Paul Anıtı’nı ziyaret etti.

Evlerinin önüne çıkan göstericiler, “Halkın sesini dinle seni korkak” yazan pankartlar taşıdı.

Önceki gün kameralar karşısıan İncil ile çıkarak poz veren ve büyük tepki toplayan Trump, yoğun güvenlik önlemleri altında Aziz İkinci Jean Paul Anıtı’na gitti. Fakat çok sayıda aracın olduğu kortejin geçtiği yollarda Trump çok sert bir protesto gösterisiyle karşılaştı.

Çok sayıda gösterici, Trump ve güvenlik güçleri geçerken diz çöktü.

Trump’ın kortejinin geçtiği yol kenarında yaşayan insanlar evlerinden çıkarak ellerinde Trump’ı eleştiren pankartlar taşıdı ve Trump’a karşı sloganlar attı. Bazı ABD’liler Trump geçerken yaşanan ırkçı şiddeti hatırlatmak istercesine yere diz çökerken, bazıları da sırtlarını korteje döndü. Bazı ABD’liler ise el ve kol hareketleri yaptı.

Evinin önüne çıkan bir adam sırtı dönük bir şekilde diz çökerken Trump’a el hareketi yaptı.

1981 yılında Mehmet Ali Ağca’nın silahlı saldırı düzenlediği Papa İkinci Jean Paul’ün heykeli önünde poz veren Trump ve eşi Melania daha sonra alandan ayrıldı.

Trump’ın konvoyu geçerken bir sporcu durup Trump’a el hareketi yaptı.

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Son güncelleme: 16:06 03.06.2020
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