Son dakika… Trump’tan Minneapolis’teki olaylara tepki: Durdurun yoksa muhafızları gönderirim

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi sokaklara çıkarken, polisle çatışan bazı eylemciler karakolu ateşe verip dükkanları yağmaladı.

Gösterilerde şiddetin dozunun artması ABD Başkanı Donald Trump’ı da harekete geçirdi.

‘ANISINA SAYGISIZLIK EDİYORLAR’



Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump şu ifadeleri kullandı:

“Arkama yaslanıp mükemmel Amerikan şehri Minneapolis’te yaşananları izleyemem. Tamamen bir liderlik eksikliği örneği. Ya zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey şehri kontrol altına alır, ya da bu işi yapması için Ulusal Muhafızlar’ı gönderirim. Bu eşkıyalar George Floyd’un anısına saygısızlık ediyor. Bunun olmasına müsaade etmeyeceğim. Vali Tim Walz’la konuştum, ordunun tamamen arkasında olduğunu söyledim. Her türlü zorluğu kontrol altına alacağız ama yağma başlarsa ateş edilmeye de başlanır. Teşekkürler!”