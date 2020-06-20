Sosyal medya bu reklamı konuşuyor! Porno film yıldızlarıyla anlattılar

Yeni Zelanda’da çocukların güvenli internet kullanımı için harekete geçen hükümet, çarpıcı bir kampanyayı hayata geçirdi. Bir reklam filmi hazırlayan yetkililer, çocukların cinsel içerikli görüntülere erişimi ve gerçek hayattaki farklılıklarla ilgili farkındalık yaratmak istedi.

Bu kapsamda çekilen reklamda Sue ve Derek isimli iki porno film yıldızı, çıplak bir şekilde bir evin kapısını çalıyor. Kapıyı açan anne Sandra neye uğradığını şaşırırken, ikili kadının oğlu Matty’nin internette onları izlemeye başladığı için geldiklerini söylüyor.

Matty’nin dizüstü bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu ve akıllı televizyondan kendilerini izlediğini söyleyen Sue, “Biz yetişkinler için performans sergiliyoruz ama oğlunuz yalnızca bir çocuk. Neredeyse hiç konuşmuyoruz bile değil mi?” diyor.

Derek ise Sue’yu destekleyerek, “Evet konuşmuyoruz. Ben gerçek hayatta asla böyle davranmam” cevabını veriyor.

O sırada kadraja giren Matty, kapıda porno yıldızlarını görünce elindeki kaseyi yere düşürüyor. Kontrolü ele alan anne Sandra, “Görünüşe bakılırsa, internette gördüklerin ile gerçek ilişkiler arasındaki farkı konuşmanın zamanı geldi” ifadelerini kullanıyor.

Dijital çağda çocukların psikolojilerine zarar verebilecek içeriklere ulaşmasının kolaylaştığı belirtilen kampanya ve reklam filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.