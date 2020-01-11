Ünlü porno yıldızı en çok sorulan soruya yanıt verdi! Penis boyu ne kadar önemli?

ABD’li porno film oyuncusu Lana Rhoades, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 2019’un en çok aranan porno yıldızı seçilen 23 yaşındaki Rhoades, uzmanlardan bilim insanlarına, sosyal medyadan ikili ilişkilere kadar herkesin irdelediği bir konuya eğildi.

Penis boyunun önemiyle ilgili soruya içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, “Bence penis boyunun üzerine kafa yorulduğu kadar bir önemi yok. Hepsi iyi hissettiriyor” dedi.

Erkeklerin dikkatini vermesi gereken daha önemli noktalar olduğunu söyleyen Rhoades, hayranları için yeni ipuçları da verdi.

Rhoades, “Benim için asıl önemli olan şey yakınlık. Göz kontağı kurmak, benden hoşlandığını ve benimle olmak istediğini hissettirmesi. Bunlar hoşuma giden şeyler” ifadelerini kullandı.

Rhoades, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ise bir erkekte aradığı üç özelliği sıralamıştı. Genç oyuncu, doğal bir çekim aradığını ve aynı espri anlayışına sahip olmayı beklediğini söylemiş, son olarak ise karşıdaki kişinin kendisiyle şöhreti için birlikte olup olmadığına baktığını anlatmıştı.

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