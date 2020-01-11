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Ünlü porno yıldızı en çok sorulan soruya yanıt verdi! Penis boyu ne kadar önemli?

ABD'li yetişkin filmleri oyuncusu Lana Rhoades, sosyal medyadan gündem yaratan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı üç şeyi sıralayan Rhoades, bu kez de penis boyutunun önemine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Sozcu.com.tr
10:37 -
Haberler Dünya
Ünlü porno yıldızı en çok sorulan soruya yanıt verdi! Penis boyu ne kadar önemli?

ABD’li porno film oyuncusu Lana Rhoades, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 2019’un en çok aranan porno yıldızı seçilen 23 yaşındaki Rhoades, uzmanlardan bilim insanlarına, sosyal medyadan ikili ilişkilere kadar herkesin irdelediği bir konuya eğildi.

Rhoades, merak edilen soruları sosyal medyadan yanıtlıyor.

Penis boyunun önemiyle ilgili soruya içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, “Bence penis boyunun üzerine kafa yorulduğu kadar bir önemi yok. Hepsi iyi hissettiriyor” dedi.

Erkeklerin dikkatini vermesi gereken daha önemli noktalar olduğunu söyleyen Rhoades, hayranları için yeni ipuçları da verdi.

Lana Rhoades.

Rhoades, “Benim için asıl önemli olan şey yakınlık. Göz kontağı kurmak, benden hoşlandığını ve benimle olmak istediğini hissettirmesi. Bunlar hoşuma giden şeyler” ifadelerini kullandı.

Rhoades, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ise bir erkekte aradığı üç özelliği sıralamıştı. Genç oyuncu, doğal bir çekim aradığını ve aynı espri anlayışına sahip olmayı beklediğini söylemiş, son olarak ise karşıdaki kişinin kendisiyle şöhreti için birlikte olup olmadığına baktığını anlatmıştı.

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Son güncelleme: 10:50 11.01.2020
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