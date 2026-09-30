Türk futbol aleminde ilk defa böyle bir olay yaşanıyor.



Buna benzer olaylar, ferdi olaylar çok oldu. Ama bu olay perakende değil, toptan bir.



Benim mantığım şöyle diyor:



MHK’de bazı şeyler olmuş.



Devreye MASAK da girmiş.



Demek para işi de var.



On gün sonra lig maçlarında hakemler atanacak. Bu MHK’nin artık hakem atama şansı kalmadı...



Peki olay buraya kadar gelirken Futbol Federasyonu ne yaptı? TFF, tribünden seyirci olarak bu işi atlatamaz.



Milli Takım’ın da şekli belli.



Fiyaskoyla sonuçlanan bir Dünya Kupası geçirildi.



Bakla tarlasında Fransa’ya yenildik, karpuz tarlasında ölmüş İtalya’dan fark yedik.



Eee… Ne olması gerekir?



İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella’yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan.



Eğer istifaya yürekleri yetmiyorsa, Boğaz’da üç tane köprü var. En yükseği üçüncü köprü. El ele oradan aşağıya atlayacaklar.



NOT: Türkiye Futbol Federasyonu’nun istifa kararıyla birlikte müracaat edip, kendi isteğiyle bütün birimlerinin araştırılmasını istemesi de lazım gelir ki yeni gelecek olanlar daha rahat çalışabilsin.





