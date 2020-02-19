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Suriye’de Rusya’nın kullandığı Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı girişimi!

Suriye devlet televizyonu, Akdeniz şehri Cebla'ya yönelik saldırının ülkenin hava savunması tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

23:54 -
Haberler Dünya
Suriye’de Rusya’nın kullandığı Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı girişimi!

Ikhbariya televizyonunun haberinde, “Hava savunma sistemleri, Cebla şehri yakınlarındaki hedeflere yönelik düşman saldırısını püskürtüyor” denildi.

Sputnik’in haberine göre, Cebla şehri yakınında Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin üslendiği Hmeymim hava üssü bulunuyor. Muhalifler üssü hedef almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Suriye’nin Lazkiye kenti yakınlarında bulunan Hmeymim hava üssüne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısını püskürttüklerini açıklamıştı.

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