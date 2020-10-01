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Tepki çeken Türkiye çıkışına pişman ettiler! Kardashian’a mesaj yağmuru

Azerbaycan-Ermenistan kriziyle ilgili ortalığı karıştıran açıklamalarda bulunan Kim Kardashian, sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Kardashian'ın Instagram'daki fotoğrafları "Azerbaycan" ve "Türkiye" mesajlarıyla doldu taştı.

Sozcu.com.tr
10:22 -
Haberler Dünya
Tepki çeken Türkiye çıkışına pişman ettiler! Kardashian’a mesaj yağmuru

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçtiğimiz pazar günü patlak veren çatışmalar devam ederken, dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Pek çok kişi sağduyu çağrısı yaparken, olayları körükleyen ve yanlı açıklamalar yapan isimler de çıkıyor.

Kim Kardashian.

Ermeni asıllı ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian da onlardan biri. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

Kim Kardashian ve eşi Kanye West.

Bununla da yetinmeyen Kardashian, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini de kullandı.

Kardashian’a yapılan yorumlar.

Kardashian’ın tepki çeken bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabı binlerce mesajla doldu taştı. 39 yaşındaki yıldızın Instagram’daki fotoğraflarının altı, çoğunluğu Türk kullanıcılar tarafından yazılan “Azerbaycan” ve “Türkiye” yorumlarından geçilmez hale geldi.

Öte yandan pek çok kullanıcı da Kardashian’ı ABD’deki gündeme odaklanmaya davet etti. Kullanıcılar Kardashian’a, Başkanlık seçimleri, ırkçılık tartışmaları ve corona salgını gibi konuları düşünmesi gerektiğini söyledi.

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Son güncelleme: 10:32 01.10.2020
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