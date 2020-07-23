Kim Kardashian’dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var
Kanye West’in önceki gün Twitter hesabından, iki yıldır eşi Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını açıklamasının ardından Kardashian’dan ilk açıklama geldi. ABD Başkanlığı’na aday olan kocası West’in sosyal medyada olay yaratan son açıklamalarının ardından, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek herkesten anlayış istedi.
Kardashian, bu hastalığın zor ve acı verici olduğunu, sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini söyledi. West, salı günü Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda eşinden boşanmaya çalıştığını ve Kim’in onu kilit altında tutmaya çalıştığını yazmıştı. Bu paylaşımları bir süre sonra silen West’in hayranları endişelenmişti.