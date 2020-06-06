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Tepki toplayan görüntülerin ardından ABD’de 57 polis istifa etti!

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı olayların gölgesinde, bugün gündem polisin karıştığı başka bir olayla sarsıldı.

Çeviri: Seykan UÇAN
00:58 -
Haberler Dünya
Tepki toplayan görüntülerin ardından ABD’de 57 polis istifa etti!

ABD'nin New York Eyaleti'ne bağlı Buffalo şehrinde 75 yaşındaki bir adamın 2 polisin itmesi sonucu sırtüstü yere düştüğü görüntülendi.

Olay üzerine bölge savcısı tarafından yapılan açıklamada, yaşlı adamı iten polislerin açığa alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Buffalo Polis Yardımseverlik Derneği üyesi 57 polis, 2 polisin açığa alınması üzerine bugün dernekten tiksintiyle istifa ettiklerini duyurdu.

Buffalo Polis Yardımseverlik Derneği Başkanı John Evans, 57 üyenin istifasıyla ilgili,  “57 üye, sadece emirleri yerine getiren 2 polise yönelik muamele nedeniyle tiksinti içinde istifa etti” ifadesini kullandı.

Polislerin dernek üyeliklerini sonlandırdığı belirtilirken teşkilattan tamamen ayrılıp ayrılmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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Son güncelleme: 00:59 06.06.2020
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