Trump açıkladı: Çin ile birlikte çalışacağız

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile corona virüsüne karşı verilen mücadele kapsamında görüştüğünü ifade etti.

Trump “Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar” dedi.

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