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Trump açıkladı: Çin ile birlikte çalışacağız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

20:06 -
Haberler Dünya
Trump açıkladı: Çin ile birlikte çalışacağız

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile corona virüsüne karşı verilen mücadele kapsamında görüştüğünü ifade etti.

Trump “Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar” dedi.

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ABD Çin Corona Donald Trump
Son güncelleme: 20:10 27.03.2020
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