Trump açıkladı: Çin ile birlikte çalışacağız

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile corona virüsüne karşı verilen mücadele kapsamında görüştüğünü ifade etti.. Trump &#8220;Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar&#8221; dedi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABER ABD, Çin&#039;i geçti! Bir kötü haber daha.... . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/trump-acikladi-cin-ile-birlikte-calisacagiz-5708217","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/trump-acikladi-cin-ile-birlikte-calisacagiz-5708217","pageType":"yazi","pageIdentifier":5708217,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Trump au00e7u0131kladu0131: u00c7in ile birlikte u00e7alu0131u015facau011fu0131z"});aip('newsArticle', {"identifier":5708217,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/trump-acikladi-cin-ile-birlikte-calisacagiz-5708217/","headline":"Trump au00e7u0131kladu0131: u00c7in ile birlikte u00e7alu0131u015facau011fu0131z","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","\\u00c7in","Corona","Donald Trump"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/27/iecrop/trump-dha_16_9_1585328732.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-27 20:06:28","datePublished":"2020-03-27 20:06:28","dateModified":"2020-03-27 20:10:27","info":"{"seo_news":"false"}"});