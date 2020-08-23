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Trump ‘büyük bir tedavi gelişmesini’ duyuracak!

Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19’a karşı ilerleyen günlerde "büyük bir tedavi gelişmesi açıklayacağı" duyuruldu.

23:42 -
Haberler Dünya
Trump ‘büyük bir tedavi gelişmesini’ duyuracak!

Trump'ın yarın başlayacak olan Cumhuriyetçi Parti Kongresi sırasında Federal İlaç Başkanlığı (FDA) tarafından onaylanması beklenen plazma tedavisini açıklayacağı düşünülüyor.

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada FDA tarafından plazma tedavisinin henüz onay verilmemesini politik sebeplere bağlamıştı.

Beyaz Saray'dan alınan resmi olmayan bilgiye göre FDA plazma tedavisi ile ilgili yeni verileri değerlendirmeye devam ediyor.

ABD’DE 60 BİNDEN FAZLA KİŞİDE UYGULANDI

Plazma tedavisi daha önce Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor.

Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS'ta başarıyla kullanılmıştı. ABD'de doktorlar hali hazırda 60 bin corona virüsü hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor. (İHA)

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ABD'de toplam corona virüsü vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961'e, toplam can kaybı ise 180 bin 390'a ulaştı.
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Son güncelleme: 23:57 23.08.2020
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