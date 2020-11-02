Trump: Seçimlerin gidişatına göre avukatlarımı gönderebilirim

ABD Başkanı Donald Trump sayım işleminin yarınki seçim gününde tamamlanamamasının “korkunç bir şey” olacağını söyledi. Böyle bir durumda avukatlarının sürece dahil olabileceğinin sinyalini veren Trump, seçim güvenliğine şüphe düşürdü. Yarın gerçekleşecek seçim anketlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın gerisinde gözüken Trump çekişmeli eyaletlerde yaptığı mitinglerle taraftar toplamaya çalıştı.

Biden ise Pennsylvania eyaletinde gerçekleştirilen mitinglerde seçmene sandık başına gitme çağrısında bulundu. ABD’de şimdiye kadar 60 milyon kişinin posta yoluyla oy kullanması bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının açıklanmasının günler hatta haftalar sürebileceği anlamına geliyor. Bu durumda seçimin kazananın sandıklar kapandıktan sonra hemen açıklanamayacak.

“SAHTEKARLIK YAPILABİLİR” DEMİŞTİ

Kuzey Carolina’da kameraların karşısına geçen Trump, “Seçimden sonra bu kadar beklememiz gerekmesinin adil olmadığını düşünüyorum” dedi. Pennsylvania gibi eyaletlerde oyların sayımına seçim gününden önce başlanmaması süreci yavaşlatıyor. Trump geçtiğimiz aylarda defalarca, herhangi bir delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylar üzerinde sahtekarlık yapılabileceğini iddia etmişti.

Posta yoluyla oy kullanımı ABD’de eskiden gelen bir gelenek durumundayken 2016 seçimlerinde seçmenlerin yaklaşık dörtte biri posta yoluyla oy kullanmıştı. Demokrat Partililer corona virüsü salgınında posta yoluyla oy kullanılmasının daha güvenli olacağını savunurken Trump ve Cumhuriyetçi Partililer seçmenlerin şahsen sandık başına gideceğini düşünüyorlar. Trump detay vermeden “Sandıklar kapanır kapanmaz Avukatlarımızla birlikte oraya gideceğiz” dedi.

“FAUCI’Yİ KOVABİLİRİM”

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Florida’da seçmene seslenirken Beyaz Saray’da oluşturulan corona virüsüyle mücadele timinde yer alan Dr. Anthony Fauci ile ilgili de şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Fauci’ye karşı, “Fauci’yi kov” sloganları atan kalabalığa seslenen Trump, “Henüz kimseye söylemeyin ama seçimlerin sonrasında bakarız. Ama tavsiyenizi dikkate alacağım. Fauci, birçok hata yapan iyi bir adam” ifadesini kullandı.

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