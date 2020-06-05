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Trump’ı hem corona hem Floyd vurdu! Seçimlere sayılı günler kala rakamlar dibi gördü

ABD Başkanı Donald Trump, hem corona virüsü hem de George Floyd gösterileri nedeniyle göreve geldiğinden bu yana en zor günlerini geçiriyor. ABC ve Ipsos'un ortak yaptığı ankete göre de Trump'a olan halk desteği giderek düşüyor. Başkan Trump'ı corona sürecini yönetmekte başarılı bulanların oranı yüzde 39, Floyd olaylarında ise yüzde 32'de kaldı.

Çeviri: Mert YILMAZ
14:24 -
Haberler Dünya
Trump’ı hem corona hem Floyd vurdu! Seçimlere sayılı günler kala rakamlar dibi gördü

Corona virüsünün en çok vurduğu ülke olan ABD bir yandan salgınla boğuşurken, diğer yandan George Floyd’un ölümü sonrası başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanını sardı.

Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmesi ırkçılık tartışmalarını zirveye çıkarırken, corona salgınında da hem vaka hem de ölü sayısında birinci sırada yer alınması ABD Başkanı Donald Trump’ın uykusuz geceler geçirmesine sebep oluyor.

Floyd’un ölümü sonrası başlayan gösteriler Beyaz Saray’a kadar sıçradı.

Göreve geldiği günden bu yana azledilme süreci dahil pek çok zorluk atlatan Trump, belki de en sıkıntılı günlerini görev süresinin sonlarına geldiği bu dönemde yaşıyor. Kasım 2020’deki seçimlerde ikinci kez seçilme planları yapan Trump’a olan destek ise oldukça tartışmalı bir noktaya geldi.

10 KİŞİDEN 6’SI ONAYLAMIYOR

ABC kanalı ve Ipsos araştırması şirketi, Donald Trump’ın corona virüsü ve George Floyd olaylarında süreci nasıl yönettiğine dair bir anket çalışması gerçekleştirdi. Trump’ın corona virüsünü nasıl yönettiği şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 60’ı başarısız yanıtını verirken, destek verenler yüzde 39’da, çekimserler ise yüzde 1’de kaldı. Böylelikle her 10 Amerikan vatandaşından 6’sı Trump’ın politikalarını onaylamıyor.

FLOYD’DA KARNE DAHA ZAYIF

Anketteki bir diğer soru ise Floyd olaylarıyla ilgili oldu. Trump’ın karnesi burada daha da zayıflarken, ankete katılanların yüzde 32’si ‘Başkan’ın olaylara yaklaşımını başarılı, yüzde 66’sı başarısız buldu. Yüzde 2’lik kesim ise çekimser kaldı.

Kendisine olan desteği rakamlarla ortaya koymayı seven ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu araştırmayla ilgili yapacağı yorum merakla bekleniyor.

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