Trump’tan 29 yıl sonra bir ilk! Rushmore Dağı’nda gözdağı verdi: İzin vermeyeceğiz

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmesi sonucu başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Eylemciler birçok tarihsel figürü de hedef alırken, heykellerini bir bir indirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yer seçimiyle eylemcilere adeta bir mesaj verdi.

Trump bu yıl corona virüsü gölgesinde geçen kutlamalar için Rushmore Dağı Anıtı’nı tercih etti. Trump, 1991’de George H. W. Bush’tan bu yana 4 Temmuz’u burada kutlayan ilk ABD Başkanı oldu.

CORONA ÖNLEMLERİ HİÇE SAYILDI

Eski başkanlar George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln heykellerinin önünde kürsüye çıkan Trump, 7 binden fazla kişiye seslendi.

Ülkede yeni vaka sayısında rekorlar kırılmasına rağmen, kutlamalara katılanlar arasında sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin uygulanmaması dikkat çekti.

Floyd gösterilerine atıfta bulunarak konuşmasına başlayan Başkan Trump, “Ulusumuz tarihimizi yok etmek, kahramanlarımızı karalamak ve değerlerimizi silmek isteyen acımasız bir kampanyaya tanık oluyor. Kurucularımızın heykellerine zarar veriyor ve şehirlerimizde suç dalgası yayıyorlar” dedi.

‘AMERİKAN HALKI İZİN VERMEZ’

Trump konuşmasının devamında gözdağı verirken, “Amerikan halkının zayıf ve itaatkâr olduğunu düşünüyorlar. Ancak Amerikan halkı güçlü ve gururludur. Ülkesinin, değerlerinin, tarihinin ve kültürünün elinden alınmasına izin vermez” ifadelerini kullandı.

Trump bir kararname imzaladığını da duyururken, ‘Amerikan Kahramanları Ulusal Parkı’nın kurulması talimatını verdiğini söyledi. Trump söz konusu parkta yaşamış en büyük Amerikalıların heykellerinin yer alacağını vurguladı.