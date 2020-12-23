Trump’tan yardım paketi resti: Tam bir rezalet

ABD’nin salgından etkilenen ekonomisini canlandırmak için üzerinde uzlaşılan 892 milyar dolarlık yardım paketi Senato’dan geçse de Başkan Donald Trump’a takıldı.

Yardım paketi ile birlikte federal hükümete 2021 yılının Eylül ayına kadar 1.4 trilyon dolar kaynak sağlayacak düzenleme de kabul edilmişti. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bana göndermeyi düşündükleri teklif beklenenden çok farklı. Bu tam bir rezalet” dedi.

EN AZ 2 BİN DOLAR ŞARTI



Trump mevcut teklif içerisinde yer alan 600 dolarlık bireysel yardımların tek kişi için 2 bin çiftler için ise 4 bin dolar seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

ABD hükümeti şu anda geçici bütçe ile faaliyetlerini sürdürürken 1.4 trilyon dolarlık bütçenin onaylanması bekleniyor. Eğer 28 Aralık’a kadar yeni bir teklif hazırlanmaz ya da Trump’ın vetosuna rağmen teklifi kabul ettirmenin bir yolu bulunmazsa hükümet kapanmak zorunda kalacak.