Uğur Şahin garanti verdi: Aşı mutasyonlu virüsü de yok ediyor

Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech isimli biyoteknoloji firmasında corona virüsüne karşı aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, kullanılmaya başlanan aşının virüsün mutasyona uğramış haline karşı da son derece etkin olduğunu söyledi.

Şahin, dpa'ya yaptığı açıklamada, “Aşıyı çeşitli mutasyonlarla birlikte, yaklaşık 20 virüs varyantına karşı test ettik. Aşı, ürettiği bağışıklık tepkisi ile hepsinde bütün virüs türlerini etkisiz hale getirdi” dedi.



İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun test edildiğini belirten Şahin, bunun yaklaşık iki hafta süreceğini ancak aşının etki mekanizmasını önemli ölçüde etkilemeyeceğinden emin olduklarını belirtti.

‘KAÇMASI ÇOK ZOR’



Aşıda kullanılan ve 1270'in üzerinde aminoasitten oluşan antijenlerin sadece 9'unun mutasyona uğradığını ve bunun toplam antijenin yüzde 1'i bile olmadığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

“Aşı bütün proteini görüyor ve çoklu bağışıklık tepkisi verilmesini sağlıyor. Sonuç olarak virüsün kaçması çok zor. Ancak bu yeni varyantın zararsız olduğu anlamına da gelmez.”

İKİSİ DE HENÜZ AŞI OLMAMIŞ

Haberde, yeni teknoloji mRNA aşısının virüsün yeni varyantlarına karşı kısa sürede adapte edilebileceği belirtilirken, Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin henüz aşı olmadığı yazıldı. Uğur Şahin bu konuda da, “Bunun için uygun şartlar olduğunda tabii biz de hemen isteriz. Üretimde çalışanlara uygun aşı dozlarını vermek bizim için önemli. Amacımız önümüzdeki 12 ay boyunca, aşıların kesintisiz üretimini garanti etmek. Bu amaç için AB'nin kontenjanından küçük bir partiyi kullanmayı düşünüyoruz. Aşı üretmek için de yeni ortaklıklar arıyoruz” diye konuştu.