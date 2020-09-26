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Ukrayna’daki uçak faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi! İki kişi atlayarak kurtulmuş

Ukrayna'nın Harkov şehrinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. İki kişinin ise uçaktan atlayarak hayatta kaldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
10:55 -
Haberler Dünya
Ukrayna’daki uçak faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi! İki kişi atlayarak kurtulmuş

Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Harkov’da Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uçağın dün akşam iniş hazırlığı yaptığı sırada düştüğü, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kaza yerinde incelemeler sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden daha önce yapılan açıklamada kazada 22 kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı, dört kişinin arandığı ifade edilmişti. Uçakta bulunanların sayısı ise ilk açıklamada 28, daha sonra 27 kişi olarak duyuruldu.

PİLOT SOL MOTORDA ARIZA BİLDİRDİ

Eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Kuvvetleri Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu belirtildi. Harkov Valisi, hayatta kalan iki kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafeden uçaktan atladığını aktardı.

Görevliler gece boyunca soğutma çalışması yaptı.

Pilotun, kaza öncesinde sol motorda arıza olduğunu bildirdiğini söyleyen Vali, uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bugün kaza bölgesine gitmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 10:59 26.09.2020
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