Ülkeyi şaşkına çeviren olay: Başbakan istifa etti

13 Mayıs’ta ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 2 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Lesotho’da başbakan Thomas Thabane istifa kararı aldı.

Geçen yıllarda gündeme gelen, eski eşini öldürdüğüne dair iddialar üzerine istifa kararı aldığı tahmin edilen 80 yaşındaki Thabane, “Emekli olmamın ve kamusal hayattan uzaklaşmanın zamanı sonunda geldi” ifadesini kullandı.

Son aylarda görevi bırakması yönünde bir dizi çağrı yapılan Thabane’nin eski eşi Lipolelo’yu öldürdüğü iddia edilmişti. Açılan soruşturma kapsamında Thabane’nin yeni eşinin de soruşturulduğu ve başbakan ile suikastçı arasındaki bağlantıyı sağladığı ortaya çıkmıştı.